'El Piojo' aclara que no se trata de un tema personal la ausencia de Ménez

Ciudad de México.- El no entrenar al mismo rendimiento que el de sus compañeros ha provocado que el técnico del América, Miguel Herrera, no tenga contemplado en su esquema de juego al francés Jerémy Ménez.

No queremos jugadores de un día, de un partido, queremos gente que esté ahí diario, que se gane el día a día… Podrá ser Pelé, Maradona o Messi, pero si no quiere”, indicó Herrera en conferencia de prensa.

Además, aclaró que no se trata de un tema personal entre el galo y él, sino que tiene que ver con algo totalmente de cancha.

No tengo nada contra él y si sigue aquí lo seguiré jodiendo para que se ponga a tono. No pasa porque haya un pleito. Tengo muy buena relación, pero si él no quiere tener la actitud que yo necesito, no lo voy a usar”, externó.