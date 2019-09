'El Piojo' calienta el Clásico: "Tomás no es un fuera de serie, no ha ganado nada"

Ciudad de México.- A días de que se cumpla el plazo para que América y Chivas se midan en el Clásico de Clásicos del futbol de México, el técnico de las Águilas opinó sobre la carrera de su contraparte en el Rebaño, palabras que podrían calentar el encuentro, tomando en cuenta que ambos entrenadores son sumamente explosivos.

No es un fuera de serie como técnico, le ha ido de regular a bien, pero no ha ganado todavía un título y eso te marca como técnico, que no ganes y no ganes. Si no, pregúntenle a Romano, que ha perdido cinco finales y no tiene chamba”, señaló Herrera sobre Tomás Boy