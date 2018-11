El 'Piojo' manda 'gran' felicitación al Cruz Azul tras ganar la Copa MX

Ciudad de México.- Luego de que el Cruz Azul se coronara con el título de Copa MX, Miguel 'El Piojo' Herrera, no pudo quedarse callado ante tal acontecimiento, aún que, aseguró que el logro de La Máquina no le causó sentimiento alguno.

El 'Piojo' Herrera fue cuestionado en una conferencia de prensa sobre el título del Cruz Azul, por lo que expresó lo siguiente:

¿No trajeron el trofeo acá, no?. Ah, entonces no me genera nada”, dijo