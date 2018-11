El Premio Nacional de Deportes del 'Canelo' molesta a los atletas nacionales

Ciudad de México.- Como suele pasar, el anuncio de los deportistas ganadores del Premio Nacional de Deportes causó controversia, pues algunos atletas mexicanos no quedaron conformes tras darse a conocer la lista.

El premio para Saúl ‘Canelo’ Álvarez es uno de los que más causó polémica, por el episodio de dopaje que sufrió el pugilista y que retrasó su combate frente a Gennady Golovkin.

“Doble medallista mundial, Barcelona 2013 y Kazan 2015, Campeón Mundial 2017, y no he estado ni cerca de ganarlo. Boxeador multimillonario castigado medio año por dopaje, se lo gana; hay veces que la vida no es muy justa”, declaró el clavadista de altura Jonathan Paredes en su cuenta de Twitter.

Pero el galardón a Canelo no fue el único apuntado por atletas, pues el premio de Alegna González también fue criticado, en este caso por el taekwondoín Uriel Adriano, quien consideró erróneo que le dieran a la marchista el premio en la categoría de no profesional.

“Una cosa es ser campeón juvenil y otra cosa es ser campeón de primera fuerza, dos cosas muy diferentes en el deporte. Hasta en eso vamos bajando de nivel”, indicó.

Hasta en paralímpicos hubo críticas, pues la multimedallista Vianney Trejo también se lanzó contra la decisión, aunque en su caso no criticó al ganador, José de Jesús Castillo, sino que lo felicitó, pero criticó a su gremio de hacer que la decisión final se cambiara de último momento.

“Felicidades a quienes ganaron el PND2018, (pero) triste por la cubeta de cangrejos”, publicó Vianey.