El 'Somer' Domínguez y el 'Bronco' Rosales superan la báscula

Ciudad Obregón. - Los boxeadores mexicanos peso welters Santiago Domínguez y Guadalupe Rosales, cumplieron con el primer obstáculo que es vencer a la báscula, previo a su combate titular, el próximo sábado 29 de febrero en Ciudad Obregón, Sonora.

El de Cajeme, subió a la romana para marcar 66 kilos, mientras que su contrincante el exclasificado Mundial ‘Bronco’ Rosales, pesó 66 kilos. Por lo que ambos peleadores cumplieron con su primer obstáculo que es cumplir con el peso.

El combate esta pactado a ocho rounds y será en la división de peso welter, en una pelea que represente un peligro para Santiago Domínguez, ya que Rosales se ha medido con grandes boxeadores mexicanos, como lo son, Dante Jardon, Juan Carlos Salgado, el ‘Masa’ Ortiz, Nery Saguilan y Ricardo Domínguez.

Para este combate el de casa, mencionó que esta listo para darlo todo arriba del ring de boxeo.

Me siento muy emocionado de pelear de nuevo en Obregón, será una gran pelea, él es un peleador aguerrido, aguanta muchos golpes, pero haremos la pelea conforme el quiera, los dos vamos a pelear. No me gusta pronosticar nada, solamente quiero demostrar el trabajo que hicimos, espero que vaya mucha gente, gracias por siempre apoyarme”.