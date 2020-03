El 'Somer' doma al 'Bronco' en casa, en una pelea de cinco estrellas

Ciudad, Obregón. - Todo un éxito la función de boxeo ‘Que truenen los Cueros’ en el Palenque de la Expo en Cajeme. En donde Santiago Domínguez y Guadalupe Rosales subieron al ring, en la pelea estelar de la noche.

En lo que representaba un desafío complicado para el local, así lo fue, pues el ‘Bronco’ Rosales dejó todo en el cuadrilátero, y obligando al ‘Somer’ Domínguez a llevarse la pelea por la vía de los puntos.

Desde el primer asalto se vio la peligrosidad del visitante, mandando a Domínguez a pelear en la zona corta. Pero en el tercer episodio salió la fortaleza que tenía el boxeador de casa, conectando un fuerte bolado de derecha al rostro del ‘Bronco’ quien rápidamente visitó la lona.

Al pasar los episodios el ‘Somer’ siguió trabajando su distancia, manteniendo a un peligroso ‘Bronco’ que buscaba el intercambio de golpes.

Al final, Rosales complicó el combate a la local, conectando muchos golpes a la zona hepática, disminuyendo la fortaleza del ‘Somer’.

Aunque el ‘Bronco’ despertó en el combate, no le bastó para llevarse el triunfo, por lo que Santiago ‘Somer’ Domínguez, gana por decisión unánime ante su gente de Sonora.

Fue una gran guerra, el señor es de todos mis respetos, tiró muchos golpes, aguanta mucho, pero la preparación nos hizo salir con la victoria, me llevó mucho aprendizaje en este combate. No siempre se gana por nocaut, sirve más una pelea larga, es por eso que me voy contento”. Fueron las palabras del ‘Somer después de la pelea estelar en Ciudad Obregón, Sonora.