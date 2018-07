'El Travieso' Arce sufre aparatoso accidente en carretera

Ciudad de México.- El ex campeón mundial de boxeo, Jorge 'El Travieso' Arce, reportó en su cuenta de Twitter que está vivo de milagro luego de que en medio de una fuerte tormenta fue rebasado por un tráiler y lo sacó de la carretera.



"Mi raza: Dios es muy grande no cabe duda, estoy vivo de milagro, un tráiler rebasó en carretera de un carril en Sonora me sacó y no sé ni cómo le hice, pero aquí estoy, no sé si llorar, agradecer, o bendecir al cielo, Dios me dio una segunda oportunidad por eso odio la lluvia", publicó en la red social el pasado 26 de julio.

El ex boxeador nativo de Los Mochis, Sinaloa, dio respuesta a los comentarios que publicaron los usuarios entre bendiciones, ofensas y calificativos de imprudente, además le recomendaron no conducir con lluvia.



"Más lamentable sería que me estuvieran velando, grabé 5 segundos para comprobar que estaba muy peligroso, gracias a que venía muy despacio pude esquivar al tráiler, hubiera venido recio y no lo estuviera contando", dijo.