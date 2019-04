El Valencia busca sellar su boleto a las semifinales de la Europa League

Valencia, España.- El Valencia recibirá este jueves al Villarreal, en la vuelta de cuartos de final de la Liga Europa de futbol, con la clasificación prácticamente en la mano tras el 1-3 que consiguió la semana pasada en el choque de ida en el Estadio de La Cerámica.



Dos goles en el tiempo de prolongación cambiaron por completo el panorama del cruce y obligan al equipo de Javi Calleja a una remontada épica para dar la sorpresa y acceder a la penúltima ronda del torneo, cuando además el equipo castellonense se haya inmerso en una encarnizada lucha por la permanencia en la competición doméstica.



El Valencia afronta este encuentro reforzado por ese triunfo de la semana pasada pero también por la plácida victoria que logró el domingo en el derbi ante el Levante en la Liga. En ambos encuentros ha brillado el extremo portugués Gonçalo Guedes, que vive el mejor momento de la temporada.



La ventaja con la que afronta este encuentro y la acumulación de partidos que arrastra y que tiene aún por delante parece que llevará al técnico Marcelino García Toral a introducir cambios en la alineación.



De esta manera, jugadores como Antonio Latorre 'Lato' o Mouctar Diakhaby podrían tener su sitio en la defensa local y Ferran Torres o Kang in Lee lo podrían tener en la parcela ofensiva.



Falta por ver si el técnico asturiano da descanso a Dani Parejo, su referencia en el centro del campo y del que solo prescinde por sanción o lesión o cuando deportivamente ve la situación muy controlada.



Además hay que tener en cuenta que Francis Coquelin, José Luis Gayà, Guedes y Diakhaby están apercibidos de sanción por lo que si ven una amarilla y se confirma la clasificación del Valencia no podrían disputar la ida de las semifinales, algo que puede influir en los planes de Marcelino en su alineación.



Para este encuentro el técnico cuenta con las bajas por lesión de Cristiano Piccini, Rodrigo Moreno, Jaume Doménech y Geoffrey Kondogbia.



Por contra, recupera al delantero Rubén Sobrino, tras varias semanas de baja, así como al centrocampista Carlos Soler, que cumplió un partido de sanción en el partido de ida.



Por su parte, el Villarreal afronta este partido consciente de que sus opciones de pasar son escasas, a pesar de que en Mestalla han ganado dos de los últimos tres partidos que han disputado, pero el 1-3 de la ida hace que la empresa sea más que complacida.



El entrenador Javi Calleja realizará varias rotaciones, pensando en su complicada situación liguera, y apostará por varios cambios en el que viene siendo su once habitual. Así, se espera que jugadores como Sergio Asenjo, Funes Mori, Mario Gaspar, Santi Cazorla, Vicente Iborra, Toko Ekambi o Samu Chukwueze no sean titulares.



Por ello se espera un once con los no habituales y la presencia de algunos jugadores del equipo filial, algo que el técnico decidirá en la sesión de la tarde.



En el capítulo de bajas se debe contar con las de los lesionados Bruno Soriano, Miguel Llambrich y Daniele Bonera, a los que se suma la baja de Álvaro González sancionado.



Los jóvenes del equipo filial que cuentan con opciones de poder estar en este partido son los futbolistas: Ramón Bueno (pivote), Pepe Castaño (central), Andrei (lateral) y Chuca (mediocampista).



Mientras que la buena noticia para este encuentro es la recuperación de jugadores como Jaime Costa y Javi Fuego, que han recibido esta semana el alta médica y apuntan a poder tener minutos. Un caso parecido al de Manu Trigueros que ya entró en la convocatoria anterior, y que superó así casi dos meses de baja por unos problemas de rodilla.

Esta nota incluye información de: EFE