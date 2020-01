El adiós del 'Gladiador': Daniele de Rossi le pone fin a su exitosa carrera

Buenos Aires, Argentina.- En conferencia de prensa, el histórico futbolista italiano, Daniele de Rossi, le puso fin a su carrera futbolística a pesar de su compromiso contractual con Boca Juniors.

No quiero entrar en los detalles (del retiro), creo que con la edad de mi hija necesita a su padre cerca. No tengo que ir salvarla, ella vive bien. Pero quiero acercarme. Voy a seguir trabajando en el futbol.

Asimismo, pese al poco tiempo que vivió en la institución bostera, el campeón del mundo en Alemania 2006 expresó su agradecimiento con el personal del club argentino y la afición.

La gente de Boca me dejó mucho más de lo que yo dejé. Espero haber sido importante para haber abierto un camino para otros jugadores europeos. Que me pregunten como se vive en Boca. Deben aprender que es algo que no van a disfrutar en otros lados", mencionó el jugador.