El as bajo la manga de Sergio Ramos que lo llevó a una investigación de la UEFA

Madrid, España.- El Comité de Disciplina de la UEFA ha abierto una investigación disciplinaria al futbolista del Real Madrid Sergio Ramos, por las declaraciones realizadas tras el partido ante el Ajax, de la Liga de Campeones, en las que reconocía haber forzado una tarjeta amarilla.

La UEFA anunció este jueves que "ha iniciado una investigación disciplinaria basada en el artículo 31 (3) del Reglamento Disciplinario de la UEFA en relación con las declaraciones del jugador del Real Madrid Sergio Ramos en el partido mencionado anteriormente".

Tras el encuentro contra el Ajax disputado en el Johan Cruyff Arena, Sergio Ramos reconoció ante los medios de comunicación que había forzado la tarjeta amarilla para cumplir el ciclo de sanción, no jugar el partido de vuelta ante el conjunto holandés y afrontar sin amonestación alguna los cuartos de final de la Liga de Campeones, si el Real Madrid se clasifica.

No te voy a mentir y viendo el resultado mentiría si dijera que no es algo que tenía presente. No es por subestimar al rival ni penar que la eliminatoria se ha pasado. Pero en el fútbol toca tomar decisiones complicadas", dijo el jugador del Real Madrid tras el partido de Amsterdam.