El concierto de Shakira deja un daño irreparable en la cancha del Azteca

Ciudad de México.- Con más de 18 años de experiencia trabajando en el Estadio Azteca, Raúl Barrios consideró que el daño que presenta la cancha del inmueble después del concierto de Shakira será difícil de revertir, al menos en dos semanas.

“Ya la cancha no va a volver a comportarse como se comportaba en los eventos donde teníamos la tranquilidad de que se daban producciones muy grandes como el Teletón, aunque estuviéramos en Liguilla, o (había concierto de) Paul McCartney, que también coincidía con Liguilla”, señaló.

“Esto ya no tiene solución desde mi punto de vista, si a mí me lo preguntan no hay una solución a corto plazo. Lo único que puede ayudar es que deje de llover para que no se noten los errores”.

El exdirector de operaciones del inmueble lamentó que el pasto no haya podido resistir el concierto y eso que el escenario ni siquiera se montó sobre la grama. Incluso, ve complicado que un partido como el Cruz Azul-América de la Jornada 14 tenga un campo adecuado.

“Me preocupa el partido. Es un clásico se juegan muchas cosas, es un clásico, el primer duelo en el Azteca entre los dos equipos como locales, mi recomendación es váyanse al Estadio Azul pero obviamente no va a pasar por ahí, la verdad es que la cancha no está en condiciones de recibir un partido de ese tamaño”, comentó en entrevista telefónica.

Agregó que poner más arena agravaría también la situación porque se necesita una obra mayor de mucha inversión.

Cuando el césped estaba bajo su cuidado, recuerda, tenía varias soluciones para imprevistos como los eventos masivos previo a partidos importantes, incluido un América-Chivas después de un concierto del Teletón.

“Nos metió presión Tuca (Ferretti) diciendo que cómo era posible programar un partido de liguilla sabiendo que iba a terminar hecho un potrero, que iba a ser peligroso y eso te mete más presión”, recuerda.

Como ese caso, también tuvieron un momento crítico después del concierto de U2 en 2011 por la estructura del escenario 360 grados. Aunque en ese caso había alistado una cancha alterna para trasladar posteriormente el pasto previo a la Final del Mundial Sub-17.