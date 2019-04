El equipo de las Chivas del Guadalajara le apuesta a los eSports

Guadalajara, México.- Poco a poco los equipos mexicanos de futbol le apuestan a los eSports. Si bien en Europa ya están consagrados, en México aún no. Equipos como América, Chivas y Mineros, son los únicos en sumarse a una competencia profesional de videojuegos. FIFA y Clash Royale, son los juegos que se han elegido hasta el momento para concursar.



En el 2017, América se convirtió en el primer equipo de la Liga Mx en participar en el torneo VFO (Virtual Football Organization) en la que compitieron equipos de 11 vs 11 en la modalidad Clubes Pro de FIFA 18.



Después de ese evento, ni el portal oficial del club ni en sus redes sociales, han mencionado que pasó con equipo conformado por Juan Rosas y Edgar Guerrero en Play Station 4; Aarón Reyes y Carlos González en Xbox One. Desde junio de 2017, no se ha actualizado la información.



Por su parte, el Club Deportivo Guadalajara, desde octubre de 2018, ha levantado la mano para continuar con los eSports y demostrarle a su rival, que ellos si hacen bien las cosas. El torneo de Clash Royale organizado por LPE, se ha convertido en su primer desafío.



Chivas eSports ya debutó en el torneo con el pie derecho ganado dos partidas de dos disponibles hasta momento. Su próximo enfrentamiento será el 26 de abril contra KIK. En ese mismo evento, compite Mineros (equipo de la Liga de Ascenso) y universidades como la Anáhuac.



Además de competir en Clash Royale, Chivas ya sumó en su equipo a Martín Sánchez (@RapidBunny33041) y a Beto Ávila (@Beto19Avila) para concursar en FIFA 19. Este último, participó el pasado fin de semana en el FIFA eNations Cup 2019 con la Selección Mexicana de Futbol, donde se quedó en Cuartos de Final.