El futbolista Gareth Bale celebra su 30 años con más dudas que alegrías

Edmonton, Canadá.- La barrera de los 30 años, que Gareth Bale ha superado este martes durante la pretemporada del Real Madrid en Montreal, llega para el galés con un futuro incierto en el club blanco.



El delantero afronta una fase clave de su carrera. Ha alcanzado la madurez deportiva en el que tal vez es su momento más bajo desde que llegó al Real Madrid. Por lo menos, así lo demuestran los números.



Sólo hay que ver las cifras que aporta el portal transfermarkt, especializado en valorar a los jugadores. Y, según revelan los números, Bale tenía un valor de 80 millones de euros cuando llegó al Real Madrid en 2013 y ahora, en el último dato, de junio de este año, costaría 60 millones, su cifra más baja desde que llegó al club blanco.



Después de seis temporadas en el Real Madrid, el jugador galés ya no es indiscutible. Los tiempos de vino y rosas en los que él y Cristiano Ronaldo eran los nombres más llamativos de la plantilla, ya han pasado. Ahora, Bale no es un fijo en el equipo de Zidane.



Pero Bale, en el curso pasado, en el que tenía que haber dado un puñetazo en la mesa para despejar todas las dudas sobre su capacidad para erigirse como el jugador franquicia del club madridista, defraudó. No fue el único, porque gran parte de la plantilla no rindió al nivel esperado.





Esta nota incluye información de: EFE