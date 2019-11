El grandesligas Gerardo Reyes ya está con los Yaquis de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Luego de cumplir su sueño de jugar en Grandes Ligas con los Padres de San Diego este año, el pitcher tamaulipeco Gerardo Reyes regresa a los Yaquis de Ciudad Obregón para ayudar al equipo y de paso seguirse preparando para retornar al ‘Big Show’ la campaña entrante.

“Primero que nada, agradezco el apoyo que siempre me han brindado aquí en Obregón, la verdad que me siento muy motivado y feliz de haber cumplido una de mis metas que era debutar en Grandes Ligas. Ahora viene seguirse preparando fuerte y vengo con todas las ganas de ayudar al equipo hasta donde se me permita”, expresó Reyes Ramírez.

Desde su debut con Padres, Gerardo Reyes vio acción en 27 encuentros, consiguiendo 4 victorias y ponchando a 38 rivales, números que dejaron buen sabor de boca en su organización.

“Fue una grata experiencia, conté con el apoyo de muchos amigos que conocía desde ligas menores y en especial la de mi familia, que en todo momento estuvieron ahí alentando y aconsejando” mencionó el serpentinero de 26 años.

La temporada pasada, Reyes tuvo una extraordinaria actuación con los Yaquis de Obregón en la Liga Mexicana del Pacífico, donde culminó su participación con una efectividad de 0.00 ERA sobre la loma en 19 encuentros disputados. El lanzador de Ciudad Victoria Tamaulipas consiguió una victoria y solo permitió 9 imparables sin daño alguno, a cambio recetó 20 chocolates a sus oponentes.

Se tiene programado que el serpentinero derecho, de las más de 100 millas, haga su presentación este fin de semana, cuando la Tribu visite a los Charros de Jalisco.