El impactante calambre del ciclista Janez Brajkovic tras 10 meses inactivo

Zagreb, Croacia.- Después de 10 meses sin participar en ninguna competencia, el ciclista esloveno, Janez Brajkovic, compartió una imagen antes de la Vuelta de Croacia en la que se aprecia un impresionante calambre en su pantorrilla.

Irónicamente no se trataba del peso, siempre fui delgado y si era necesario podía perder uno o dos kilos más sin problemas. No sabía de qué se trataba en ese momento, si no del peso y no sabía cómo arreglarlo”, mencionó Brajkovic.