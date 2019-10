El increíble retorno de 'The Rock' a la WWE vuelve locos a todos en redes

Estados Unidos.- Este viernes Dwayne Johnson, mejor conocido como 'The Rock', se volvió tendencia en redes sociales luego de su increíble retorno a la WWE.

Los asistentes al Friday Night de SmackDown enloquecieron luego de que se escuchara Can you smell, what The Rock is cooking?, canción característica del actor.

Tras su gran presentación, el 10 veces campeón de la WWE le reclamó a 'King of the ring' por lo que le había dicho a 'The Man', donde terminó por aniquilarlo.