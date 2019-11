El monarca Welter, Errol Spence, podría no volver a boxear en toda su carrera

Estados Unidos. Según el reporte médico de la estancia hospitalaria de Errol Spence Jr., se dio a conocer que el boxeador estuvo en la sala de Terapia Intensiva o Unidad de Cuidados intensivos, que es para aquellos pacientes en los que sus signos vitales requieren cuidados especiales para preservar o salvar la vida.

Por lo que hasta el momento no suena descartado, que los familiares e inclusive los doctores, no dejen que el boxeador Errol Spence, no vuelva a subirse a un ring de boxeo, porque de lo contrario estaría en peligro su vida.

Otra cosa que confirma esta hipótesis es el hecho de que Spence no se ha dejado ver en público y ni siquiera un video o foto de su estado ha presentado a los medios.

Hay que recordar que en el mes de octubre, el actual monarca unificado de peso Welter, sufrió un accidente automovilístico y estuvo alrededor de tres semanas en el hospital.

Hasta el momento no se ha dado a conocer si el boxeador seguirá con su carrera.