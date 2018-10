El presidente de Bellator: Posible llegada de Nurmagomédov

Washington, EU.- Scott Coker, presidente de la empresa de artes marciales mixtas, Bellator, ha comentado la oferta que el rapero estadounidense '50 Cent' hizo a Khabib Nurmagomédov para que el luchador ruso deje de competir en los combates organizados por UFC (de la que es campeón en la categoría de pesos ligeros) y lo haga en Bellator.

El rapero, cuyo nombre real es Curtis Jackson, se comprometía a pagar él mismo dos millones de dólares a Nurmagomédov para que diera el paso.

Ayer Curtis me llamó y me preguntó qué pasaría con Khabib. Respondí que no lo sabía y que la decisión la tomaría la Comisión de Deportes del Estado de Nevada. Esta situación puede tener muchos desenlaces distintos. Vamos a mantenernos alejados de eso, ya que no está relacionado con Bellator", dijo Coker al portal MMA Junkie.