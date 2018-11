El presidente de la LMP Omar Canizales arriba a Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Con la finalidad principal de supervisar todos los movimientos que se están efectuando en las plazas de la Liga Mexicana del Pacífico, arribó a Ciudad Obregón, el presidente Omar Canizales, con el amplio margen de ver los avances que se han efectuado en la plaza durante la temporada 2018-2019 de la pelota invernal.

Todos los años cuando empieza la temporada, doy una vuelta a las ocho plazas de la Liga, ver que está sucediendo alrededor de nuestro béisbol, por ello, el motivo de la visita, es la preocupación por la falta de apoyo de la afición como hace años atrás y queremos trabajar de la mejor manera posible con las directivas”, mencionó Canizales referente a su visita principal a Obregón.

En temas más relevantes, habló sobre el nivel competitivo en esta primera vuelta, mostrándose contento por el espectáculo en todos los partidos de la pelota invernal. “Estoy feliz por la gran respuesta que han tenido los conjuntos en esta primera parte de la temporada, siempre los problemas, uno tiene que buscar cómo convertirlos en oportunidad, es por ello, que incorporamos a cuatro extranjeros más y para la segunda vuelta, pudieran recuperarse las estrellas mexicanas para una mayor competencia”, comentó.

En cuanto a la relación del béisbol mexicano con Grandes Ligas, Omar Canizales, confirma que ha tenido muy buena comunicación para que los jugadores que están en Estados Unidos puedan tener oportunidad de jugar en invierno. “La relación con MLB, ha generado confianza para que puedan venir peloteros de talla como Sergio Romo, Jaime García, Erick Young Jr., entre otros y por ello les han dado las facilidades que puedan tener actividad y continuar con ritmo como cualquier jugador de béisbol que desea mejorar su rendimiento”, afirmó.

Con respecto a las pláticas entre la LMP y LMB, el directivo comenta que tuvieron conversaciones para no cometer errores, en esta ocasión, el comenzar un campeonato e iniciar otro, no fue lo más viable, por ello, se tuvo que recurrir al aumento de extranjeros para que los jugadores descansaran. “La relación ha sido con respeto, nosotros como directivos, aconsejamos a la Liga de Verano que dos torneos no iba a hacer favorable y el aumento del calendario tampoco, por lo cual, los jugadores ya tienen menos días inactivos, entre otras cosas.

Otro de los temas importantes es la expansión, donde confirma que se encuentran trabajando lo más posible para que pueda realizarse, pero sin ninguna fecha pactada por el momento. “En este momento estamos laborando en la infraestructura de las plazas, se han realizado las pláticas y evaluando que en un futuro se pueda realizar la expansión general de la Liga”.

Por último, el dirigente hace un llamado a la afición a que apoyen al béisbol invernal, ya que es un espectáculo con una gran competencia con jugadores de calidad en lo general.