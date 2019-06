El resumen de la segunda jornada del Grupo A en la Copa Oro

Houston, EU.- La Selección de México mantuvo su racha triunfal bajo la dirección del entrenador argentino Gerardo Martino y con su victoria por 3-1 frente a la de Canadá en la segunda doble jornada del Grupo A se convirtió en el primer equipo que consigue el pase a los cuartos de final en la decimoquinta edición de la Copa Oro de la Concacaf.

La jornada, que tuvo como escenario el Sports Authority Field at Mile High, de Denver, el campo de los Broncos de Denver, de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL), que una vez mas llenó sus gradas de seguidores mexicanos que le dieron todo el apoyo al Tri, cumplió con los pronósticos del triunfo claro de México y de Martinica ante Cuba, eliminada.

México, aunque no tuvo su mejor desempeño en el apartado defensivo, su poder ofensivo fue una vez más letal con un gran protagonista, el veterano centrocampista Andrés Guardado, quien fue autor de un doblete que dejó definido el partido.



Guardado que había salido en el minuto 37 de la primera parte por lesión de Erick Gutiérrez, iba a vivir una noche histórica para al llegar a los 12 goles como jugador de la Selección de México en la competición de la Copa Oro y empató la marca que había establecido anteriormente Zague como líder en el torneo de la Concacaf.



Aunque México tuvo que esperar al minuto 40 para conseguir el 1-0 por mediación de Roberto Alvarado, que aprovechó el rechace del arquero canadiense Milan Borjan a disparo de Jonathan Dos Santos, tuvo claras oportunidades de haberse podido ir al descanso con el partido definido.



Luego llegaría la segunda parte con Guardado de gran protagonista cuando al minuto 54, después que Canadá por mediación de la joven promesa Alphonso Davies pudo haber conseguido el gol del empate, en disparo potente de zurda desde fuera del área consiguió el 2-0 para México y el partido volvió a estar bajo su control.



Sin embargo, Canadá no estaba dispuesto a tirar la toalla, y la ventaja de México se redujo a 2-1 en los 75' cuando Jonathan David superó a su marcador mexicano y le dio un pase perfecto a Lucas Cavallini, quien marcó a placer ante la desesperación del arquero Guillermo Ochoa, que nada pudo hacer por evitar el gol.

Pero la noche le perteneció a Guardado, quien, dos minutos después del gol de Cavallini, anotó su segundo en la cuenta particular y el número 12 desde que compite con la selección en el Copa Oro.



México podía respirar tranquilo, se aseguraba la victoria y el pase a los cuartos, mientras que Canadá tendrá que definir en la tercera y última jornada que se va a disputar el próximo domingo en el Bank Of America Stadium de Charlotte, donde se enfrentará a la selección de Cuba, que dijo adiós al torneo con otra derrota y goleada, esta vez de 3-0 frente a Martinica.



Canadá tendrá que ganar a Cuba para no depender de lo que haga Martinica frente a México, después que en la primera jornada venció por goleada de 4-0 al equipo caribeño.



Martinica con un triunfo ante México y una derrota o empate de Canadá ante Cuba podría pasar a cuartos, lo que significa que al final no va a depender solo de lo que ella haga sino del resultado del equipo del norte, que sigue siendo el gran favorito de estar en los cuartos junto con México.



La selección Tricolor, que se convierte en la primera del torneo que consigue el pase a los Cuartos de Final, y ha iniciado un nuevo ciclo con el Tata Martino, busca recuperar la hegemonía dentro del torneo de la Copa Oro, que se la arrebató Estados Unidos, actuales campeones de la edición anterior del 2017.