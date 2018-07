El sueño puede esperar: Joven DT rechaza dirigir al Real Madrid

Madrid, España.- Cuando Zinedine Zidane se marchó de Real Madrid, el club blanco perdió más que un entrenador. Era el adiós del gran gestor del vestuario que se consagró campeón de Europa tres temporadas seguidas. La directiva no demoró en buscar un reemplazante pero, aunque parezca extraño, uno de sus candidatos predilectos se negó a tomar el cargo.

Se trata de Julian Nagelsmann, un joven entrenador que revolucionó el fútbol alemán. El estratega del Hoffenheim, quien tiene 31 años pero debutó como DT en la Bundesliga con solamente 29, admitió que existió le llegó una oferta del Real Madrid y, después de meditarlo, decidió rechazarla.

"No es que no pensara en la oferta. ¿Quién colgaría el teléfono si le llama el Real Madrid?. El Universo Club de Fútbol no existe y no hay nada mucho más grande que el Real Madrid", ha dicho el joven entrenador en declaraciones a la revista alemana 11 Freunde.

Nagelsmann, quien luego aceptó una oferta para hacerse cargo del RB Leipzig en junio de 2019, cree que aún no es momento de dar ese gran salto y confía en que tendrá otra oportunidad en su carrera de entrenar al Real Madrid o un club de esa talla.

"Estoy en la cómoda posición de tener sólo 31 años, todavía soy joven. Si mi carrera como entrenador continúa hasta cierto punto, puede que más adelante tenga otra oportunidad de hacerme cargo de un equipo de esa categoría. Familiarmente tampoco venía bien mudarse al extranjero ahora", sentenció.

Tras la negativa de Nagelsmann, quien ha logrado clasificar al Hoffenheim a la Champions League por segunda temporada consecutiva, el Real Madrid contrató a Julen Lopetegui, el DT que tuvo que salir de manera abrupta de la selección de España por aceptar unirse al elenco madridista.