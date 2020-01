El tenista chileno, Nicolás Jarry, suspendido por dar positivo en doping

Ciudad de México.- La Federación Internacional de Tenis anunció a través de un comunicado que el tenista chileno, Nicolás Jarry, quedará suspendido provisonalmete.

El actual número 78 del ranking ATP, recibió esta sanción después de que diera doping positivo tras haber sido sometido a una prueba en la Copa Davis 2019.

Las pruebas, entregadas el pasado 19 de noviembre, demostraron que Jarry habría consumido Ligandrol y Stanozolol, sustancias metabólicas prohibidas bajo la categoría S1 de agentes anabólicos.

Acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje en Montreal, Canadá, se encontró que contenía el metabolito SARM LGD-4033 (Ligandrol) y el metabolito Stanozolol", dijo el comunicado.

Tras la noticia de la suspención, Jarry aseguró: "Nunca he tomado ninguna sustancia prohibida en mi carrera como tenista y, de hecho, me opongo completamente al dopaje. Parece un caso de contaminación cruzada de unas multivitaminas que mi médico me recomendó tomar".