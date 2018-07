Elegí el mejor de todos: Vinicius Jr. a su llegada al Real Madrid

Ciudad de México.- Después de un año de haber sido fichado, el joven futbolista brasileño Vinicius Jr. fue presentado por el Real Madrid en el palco de honor, acto en el que estuvo acompañado por Ronaldo Nazario, quien le dio la bienvenida.

“He podido escoger entre los mejores equipos del mundo, pero elegí el mejor de todos”, expresó el delantero de 18 años, quien llega a las filas del Real Madrid luego de jugar 70 partidos con el Flamengo, duelos futbolísticos en los que logró anotar 14 goles.

“Me siento muy feliz. Quiero ganar títulos y dar muchos éxitos y alegrías a la afición del Real Madrid. Me estoy preparando cada día y estoy entrenando para adaptarme lo antes posible”, expresó Vinicius Jr. durante su encuentro con medios, además de agregar que “todos me han acogido muy bien y estoy muy contento. El club es maravilloso y tiene una estructura más allá de lo normal que me da todo lo mejor para poder jugar al fútbol”.