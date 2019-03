En una noche por demás emotiva, el Jazz derrota a Los Lakers

Salt Lake City, EU.- Grabar videos con su hijo Jacob, reuniones emocionales con otras familias afectadas por el autismo y, en general, hacer todo lo posible para promover la Noche de Concienciación sobre el Autismo fue casi demasiado.

Les dije a los muchachos antes del partido, realmente no sabía cómo sería", dijo Ingles, quien casi terminó con su primer triple doble cuando Utah Jazz derrotó a los Lakers de Los Ángeles 115-100 el miércoles. "Fue casi abrumador, para ser honesto".

Rudy Gobert tuvo 22 puntos y 11 rebotes, Derrick Favors anotó 20 y Jae Crowder agregó 16 puntos para el Jazz equilibrado, que tenía siete jugadores en cifras dobles y ganó por octava vez en nueve partidos.

Hace seis semanas, Ingles hizo pública la noticia de que a su hijo de 2 años le diagnosticaron autismo. Desde entonces, ha sido un defensor vocal de la financiación y la sensibilización.

En esta noche, el Jazz y sus patrocinadores presentaron un cheque de 1.2 millones de dólares al medio tiempo y promovieron una línea de donación de texto para ayudar a la causa. Las viñetas de Ingles y su hijo aparecieron en el Jumbotron durante los tiempos de espera.

En la cancha, Ingles también fue de mucha ayuda. Sus 14 asistencias fueron un récord personal y sumó 11 puntos y nueve rebotes. Cuando abandonó el juego con más de dos minutos por jugar, recibió una ovación de pie. Entonces la multitud cantaba: "¡Queremos a Joe!"

Parecía que la única persona en toda la arena que no quería ver a Ingles regresar y agarrar ese décimo rebote era el mismo Ingles.

No hubo oportunidad. No soy yo. No es nuestro equipo. Teníamos una buena ventaja", dijo.