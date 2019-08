Enrique Meza, víctima del presente de Veracruz; renuncia por primera vez

Xalapa, Veracruz.- Tras 33 partidos sin ganar y una goleada de 5-0 propinada por Querétaro este martes, Enrique Meza renunció al banquillo técnico del Veracruz.

En conferencia de prensa, el 'Ojitos' señaló que se reunirá con Fidel Kuri, dueño del club jarocho, para presentar su renuncia, misma que además significará el fin de su carrera.

Meza se mostró apenado y reconoció la responsabilidad de lo que el equipo ha mostrado en la cancha en los últimos partidos.

Hicimos lo humanamente posible para que no nos fuera tan mal, porque dejamos de participar. Veracruz no merece estar sufriendo lo que está sufriendo, yo me encuentro muy apenado, no es culpa de los jugadores porque yo los escogí y es mi trabajo hacerlos jugar. Si hay que culpar a alguien ese soy yo", aseguró.