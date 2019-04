Entre dos amores: Funes Mori no se descarta ni con México ni con Argentina

Ciudad de México.- El delantero argentino, Rogelio Funes Mori, señaló que sigue buscando un llamado ya sea a la selección de México o Argentina, sea cuál sea la primera que llegue el artillero de Rayados no se rehusaría en lo más mínimo a jugar.

A mí me preguntaron si me gustaría jugar en la selección mexicana, obviamente yo contesté que sí porque la verdad que siempre me han tratado muy bien acá, sería una linda oportunidad, pero bueno tienen que pasar muchas cosas para que pase eso, pero bueno yo siempre tengo que seguir haciendo las cosas bien, mejorando para por si se llega a dar estar preparado”, comentó en entrevista.