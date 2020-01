Entrenador del Barcelona: "Messi ahora es mi jugador y hay que tenerlo feliz"

Barcelona, España.- Luego de la reciente llegada de Quique Setién como nuevo entrenador del Barcelona, el exfutbolista de 61 años habló de como ha sido este cambio para él.

Todo ha sido tan rápido que no me ha dado tiempo de asimilar las cosas que me están pasando. Creo que tengo unos 600 mensajes en el WhatsApp", señala Setién en una entrevista.