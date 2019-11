Entrenador del PSG reconoce no tener miedo de perder a Neymar

París, Francia.- Después del juego entre el PSG y el Real Madrid, el técnico del club frances aclaró por que dejó a Neymar en el banquillo y expresó que no teme perderlo.

No tengo miedo de perder a Neymar, he hablado con él y le dije que prefería que jugara la segunda parte. Ha estado ausente durante 6 semanas, solo había jugado un partido antes de hoy y no era necesario correr ese riesgo", dijo Thomas Tuchel.