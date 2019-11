Entrevista exclusiva a Irak Díaz de cara a su pelea contra Sanders Díaz

Ciudad Obregón. - Previo a la función del próximo 15 de noviembre en Ciudad Obregón, Tribuna, México, logra entrevistar al protagonista de la cartelera, Irak ‘Magnífi-KO. Díaz, que se medirá ante el venezolano Sanders Díaz, en una pelea de eliminatoria Mundial por el Campeonato Mundial SuperMosca del Consejo Mundial de Boxeo.

¿Cómo se siente Irak Díaz de cara a su pelea del próximo viernes?

“Me siento muy emocionado, estoy esperando el día jueves para dar el peso, y después ir listo a la pelea, darle un gran espectáculo a la gente, hicimos una gran preparación, físicamente y emocionalmente.

“Tenemos que ganar, porque el que salga con la mano en alto estará en el top 10 de la división por parte del Consejo Mundial de Boxeo”

¿Qué estudiaste de tu rival, de que te tienes que cuidar, campeón?

“Primero que nada ganar el próximo 15 de noviembre, para poder estar clasificado dentro de los 10 del CMB, es mi objetivo principal, hemos peleado con cinco excampeones mundiales y un libra por libra, es por eso que esta pelea es clave, para entrar dentro de los 10 mejores del mundo, y posteriormente buscar el título”.

¿Piensas que no se te ha dado el reconocimiento que mereces, debido a que en tu récord hay enfrentamientos con cinco campeones Mundiales?

“Me he enfrentado con quien me digan, la mayoría de la gente si sabe lo que he hecho, y eso es lo mejor para mí, pero la verdad sí me gustaría que vieran lo que he hecho”.

“A mi corto tiempo, no cualquiera, la mayoría de los boxeadores son cuidados, y qué bueno, a mi no me tocó esa suerte, y ni hablar por eso sigo trabajando, sé que algún día llegará mi oportunidad, ya la tuve cuando me enfrente con el campeón en Tailandia, y eso a mi nadie me lo quita.

¿Cuéntanos sobre esa pelea, como es la preparación cuando sabes que hay un título Mundial

en juego?

“Se tiene que hacer una gran planeación, y lo mejor es viajar y entrenar en otra parte, salir de su zona, porque ese tipo de peleas no se pueden desaprovechar.

Yo entrené tres veces al día, es algo increíble tener esa oportunidad, y de verdad cuando se siente el boxeo y la pegada de un Campeón Mundial, es completamente diferente.

“Yo cuando enfrenté a Rungvisai fui muy motivado, porque creían que no iba a durar ni tres rounds, pero al contrario di un gran espectáculo, y desde el primer round yo supe que podía ganar y darle una gran pelea en su casa”.

Mandaste a la lona a tu rival en dos ocasiones, pero el referí no las contó ¿Cómo te sentiste? al igual cuando terminaron los 12 round ¿ Te sentiste el ganador de la pelea?

“La verdad me dio mucha impotencia, pero ni modo el boxeo así es, seguí boxeador, con todo y eso yo me sentí ganador, uno sabe cuando hace un gran trabajo y yo lo hice, ese día dejé todo, ya me visualizaba con el cinturón, pero lastimosamente los jueces vieron otra cosa, ni modo no me tocaba, pero seguiré peleando hasta lograrlo”.

Te ha tocado estar en diferentes latitudes, como Francia, Tailandia, etc... ¿Cómo ves la pasión de esos países a diferencia de los mexicanos?

“Cuando fui a Tailandia, me di cuenta que son igual de apasionados que los mexicanos, todos los tailandeses con un golpe gritan y viven al máximo. Mientras que en París, miré que son más reservados y respetan demasiado al boxeador.

¿Cómo defines tu estilo de pelea?

“La verdad que yo intento copiar los estilos de los mejores de Juan Francisco Estrada, Miguel Berchelt, Juan Manuel Márquez, etc... Siempre me gusta copiar los estilos de los boxeadores con los que me ha tocado entrenar.

¿Te interesa una pelea con el ‘Gallo Estrada?

Primero que nada quiero ganar este viernes, pero la verdad que con cualquier campeón Mundial de mi división, yo con ese quiero pelear, ya sea Juan Francisco Estrada, Jerwin Ancajas, Khalid Yafai, Nietes, etc... Con quien sea.

¿Mejor boxeador mexicano de la actualidad?

”Saúl ‘Canelo’ Álvarez, la verdad que admiro demasiado lo disciplinado que es el ‘Canelo’ con todo y las criticas que tiene, para mí él es el mejor por todo lo que ha logrado dentro del box.

¿El mejor libra por libra para ti?

“Vasiliy Lomachenko, es impresionante todo lo que hace, nada lo puede encontrar, su estilo me gusta mucho, es muy bueno”

¿El rival con más pegada que hayas enfrentado?

‘Tyson’ Márquez, ese boxeador si pega, luego sentí su golpe, y eso que tuve solamente dos semanas para esa pelea, pero l bueno que gané esa pelea y le dimos un gran espectáculo a toda la gente.

¿Por último algunas palabras para todos tus seguidores?

“ Ya saben que no dejo nada arriba del ring, les prometo que seré campeón Mundial algún día