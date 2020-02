"Era asfixiante": Así se enteraron los Lakers de la muerte de Kobe Bryant

Los Ángeles, California.- El periodista Dave McMenamin relata cómo fue el momento exacto en el que los jugadores de Lakers se enteraron de la trágica muerte de Kobe Bryant.

McMenamin en su artículo: "No todos podían dormir, mientras Frank Vogel (entrenador de Lakers) veía videos del partido anterior en el que perdieron frente a Sixers, Alison Bogli, directora de relaciones y comunicación de los Lakers se enteraba del informe noticioso en su teléfono celular: 'Kobe Bryant acababa de perder la vida en un accidente de helicóptero'".

Uno de los primeros jugadores en enterarse fue Anthony Davis, quien estaba mirando Avengers: Endgame, hasta que Dwight Howard y DeMarcus Cousins le dieron la noticia al resto del grupo.

Me quite uno de los audífonos y Dwight me dice, 'murió Kobe'. Y yo, pensando en lo invencible que es digo, '¿qué Kobe?'. Porque estaba pensando no puede ser... no se trata de Kobe Bryant", menciona Davis.