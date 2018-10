¡Escándalo olímpico! Selección Mexicana de 1968 se dejó ganar

Ciudad de México.- Durante el 50 aniversario de los Juegos Olímpicos de México 1968, el exportero del Tri, Javier Vargas, reveló que la escuadra azteca se dejó ganar en las Semifinales de la justa porque los directivos no pagaron los premios prometidos si avanzaban a esa instancia.

El 'Gato' señaló que tras superar a Colombia y Guinea en la primera ronda, los futbolistas mexicanos le pidieron premios económicos a los directivos si le ganaban a España en los Cuartos de Final así como mejores condiciones de viaje si llegaban a las Semifinales.

Sin embargo, los jugadores no recibieron sus premios tras derrotar a España por 2-0 y fue en ese momento cuando el grupo decidió no ganarle a Bulgaria como una forma de vengarse de la federación.

Ahí vino la rebeldía, hablamos con los jerarcas, los cabezas del grupo determinaron y todos estuvimos de acuerdo en que no seguíamos adelante. No suspendimos el partido porque se tenía que jugar, había un compromiso a nivel nacional, no dependía de nosotros", expresó.