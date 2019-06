Escándalo sexual dejaría a Neymar fuera de Copa América 2019

Río de Janeiro, Brasil.- Francisco Noveletto, directivo de la Federación de Futbol de Brasil, reveló que el escándalo sexual en el que está envuelto Neymar en Francia podría derivar en la renuncia del 10 del PSG a la Selección Brasileña para jugar la Copa América.

De acuerdo al dirigente la mente de Ney no se encuentra concentrada en lo que es el torneo, y está más preocupado por atender esos asuntos personales.

No tiene condiciones psicológicas para enfrentarse a una Copa América y un batallón de periodistas", indicó.

Si Neymar decide jugar la Copa América yo creo que Brasil no llega. Él no rendirá al 100%. Ya dejó mucho que desear en el Mundial de Rusia. ¿Imagina ahora con toda esta carga emocional? Yo creo que todo el mundo gana si él decide no jugar el torneo".