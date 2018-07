España quiere quitarle a su DT a uno de los semifinalistas de Rusia 2018

Madrid, España.- Mientras que el plantel de la selección de España intenta pasar página tras la dolorosa derrota ante Rusia por los octavos de final del Mundial, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) comenzó a barajar las opciones para reemplazar a Fernando Hierro, quien había quedado al mando del equipo tras la destitución de Julen Lopetegui.

Entre varios nombres, el programa radial "El Larguero", que se emite por Cadena SER de España, informó que el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, ya tiene un nombre que destaca por sobre el resto, sin embargo, no puede comenzar a entablar una comunicación ya que aún continúa en carrera dentro de la Copa del Mundo.

Se trata de Roberto Martinez, quien está realizando una campaña perfecta con Bélgica. El entrenador catalán tomó el mando del conjunto belga en 2016 y preparó un equipo a la altura para pelear por el trofeo. Tras ganarle a Brasil es uno de los candidatos a obtener la gloria.

Como entrenador, desarrolló su carrera en Inglaterra. Comenzó en el Swansea City AFC de Gales en 2007 y terminó en el Everton en 2016. Entre sus títulos se destacan la liga conseguida en 2008 y la FA Cup con el Wigan, equipo en el que también se desempeñó como técnico del 2009 al 2013.

"No me conocen mucho en España, me sorprendería una llamada de la Selección", fue lo primero que atinó a decir el español al ser consultado por la posibilidad de dirigir a "La Roja".

Ante la insistencia de los periodistas en la rueda de prensa previa a la victoria contra Brasil, Martinez explicó que sólo se concentra en su actual trabajo: "Ahora sólo estoy pensando en Brasil. Un entrenador no puede desear nada más grande que jugar contra la pentacampeona del mundo en un partido de cuartos de final de un Mundial. Es una ilusión enorme y no se me ocurre pensar en nada más que este partido."

El entrenador de Bélgica reconoció que no hay cláusulas en su contrato, pero que su mentalidad está puesta en el presente: "Yo vivo el proyecto a proyecto, aprendí que en el fútbol solo puedes mirar al hoy".

Roberto Martinez tiene contrato con "Los Diablos Rojos" hasta el 2020 y encabeza la lista de reemplazos en España por detrás de otros nombres como Quique Sánchez Fores, Michel o Luis Enrique.