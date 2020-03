Esposa de Renato Ibarra lo perdonó por un departamento de 8 millones de pesos

Ciudad de México.- Tras pasar varios días en prisión por violencia familiar, el futbolista Renato Ibarra salió libre luego de que su esposa, Lucely Chalá, le otorgara el perdón.

El jugador ecuatoriano enfrentaba cargos por tentativa de feminicidio y de aborto, no obstante, ahora se sabe que 'compró' su libertad, con un departamento de ocho millones de pesos y una jugosa pensión.

Un familiar de Ibarra comentó:

Lo que pasó fue que Lucely se retractó y dijo que no fue agredida por Renato, como lo había dicho la semana pasada. Por lo que ya no se continuará con el proceso penal; ella no presentó pruebas suficientemente contundentes para los peritajes médicos".