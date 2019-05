Este es el motivo por el cual Brock Lesnar no regresará a la UFC

Las Vegas, EU.- El presidente de UFC Dana White dijo a ESPN que Brock Lesnar se retiró de las MMA. La organización quería marcar la pelea entre el excampeón de WWE con el campeón de UFC Daniel Cormier. Esa pelea está descartada y ahora están trabajando en la revancha entre Cormier y Miocic.

Con UFC 236, la organización cambió su modelo de PPV. La única manera de acceder a PPV de UFC es solamente por ESPN+. Dave Meltzer del Wrestling Observer indicó que por causa del modelo, ya que Lesnar pidió una tarifa fija de ganancia.

Lesnar no quería un contrato basado en puntos de PPV. Asimismo, el excampeón solicitó una tarifa fija. Cuando dio el monto, UFC no aceptó porque era muy alta. Como resultado, no hubo acuerdo entre ambas partes", expuso el periodista.