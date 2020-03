Eventos deportivos en Italia son suspendidos tras el coronavirus

Roma, Italia.- Este lunes se confirmó que todos los eventos deportivos en Italia, hasta el 3 de abril, quedan suspendidos debido a la epidemia por coronavirus (Covid-19) y que ha dejado 366 muertos en el país.

A través de un comunicado oficial el Comité Olímpico Nacional Italiano (CONI) expresó lo siguiente:

Todas las actividades deportivas en todos los niveles están suspendidas hasta el 3 de abril de 2020", dice el CON.

No obstante, el CONI recuerda que las competiciones internacionales, tanto para clubes como para equipos nacionales, no entran dentro de la disponibilidad jurisdiccional del Comité y, por lo tanto, no pueden ser reguladas por esta decisión.