Exfutbolista de Rayado de Monterrey llega a las pantallas de TV Azteca

Monterrey, Nuevo León.- La exestrella de Rayado de Monterrey, Walter Ayoví, iniciará su travesía dentro de los medios de comunicación y se integrará como analista al equipo de Azteca Deportes Noreste, en Monterrey.

Nunca pensé estar en esta posición, mi enfoque siempre fue en el futbol, seguí enrolado en el futbol, pero de otro ámbito, como representar jugadores; tengo la idea de emprender un curso como entrenador, no quiero ser entrenador, no me veo como uno", declaró el ecuatoriano pa el Diario el Horizonte.