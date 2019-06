FIFA no cuenta los goles anotados por la Selección Mexicana a Martinica

Carolina del Norte, EU.- Ya que la Selección de Martinica no es un miembro afiliado de la FIFA, los partidos que dispute la isla no son considerados como oficiales, solo por Concacaf, los goles de Uriel Antuna, Raúl Jiménez y Fernando Navarro no contarán en los registros del máximo organismo del futbol.

Lo mismo sucedió con Luis Roberto Alves 'Zague' que en 1993 le 'clavó 'siete goles en un partido a los isleños. Esos tantos no son tomados en cuenta por el organismo de FIFA.

Los goles que los seleccionados mexicanos anotaron en el Estadio Bank of America solo contarán para Concacaf y tendremos la misma situación de dobles cuentas, una ante FIFA y otra ante Concacaf.