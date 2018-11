FMF informa mediante un comunicado que Maradona será investigado

Ciudad de México.- La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) mediante un comunicado dijo haber recibido una solicitud de investigación por parte de la Comisión de Árbitros en contra de Diego Armando Maradona.

La solicitud llegó debido a sus declaraciones pronunciadas al término del encuentro correspondiente a la Jornada 15 del Apertura 2018 del Ascenso MX, tras terminar el encuentro ante el Club Atlético San Luis.

Según el medio ESPN, el entrenador dijo que no quedó contento con el arbitraje debido a la expulsión de su jugador, Jorge Córdoba, misma que consideró injusta.

Algo que parecía imposible con trabajo lo hicimos posible, que fue clasificar a la liguilla, pero no nos gustó el empate, no fuimos para nada agraciados por el árbitro; todas las pelotas divididas en contra de Dorados las pitó en contra. La falta que cometió Córdoba no era para expulsión, ustedes vieron como siguió corriendo el jugador de San Luis. No pienso hablar mal de él, porque si no me remontaría a los años de Codesal”, apuntó.