Fan se tatúa firma de Alan Pulido y es reconocido por el jugador de Chivas

Guadalajara, Jalisco.- Un seguidor Alan Pulido se tatuó la firma del tamaulipeco en su pantorrilla, así lo dio a conocer el futbolista de Chivas en redes sociales.

Sé lo mucho que me admiras y que con el tiempo me he convertido en un ídolo para ti. Quiero agradecerte por todo el apoyo que siempre me has mostrado Pedro”.