Fidel Kuri: "Los jugadores del club van a cobrar la próxima semana"

Veracruz, México.- El propietario de los Tiburones Rojos, Fidel Kuri, levantó la voz tras las problemáticas con los jugadores y dio a conocer que a partir de la próxima semana comenzará a pagarle a sus futbolistas.

No es que no haya contratos, hay contratos que jugadores no quisieron firmar porque tenía condiciones de resultados, prefirieron verbalmente y verbalmente los tenemos. Juegan, van a cobrar bien, el problema es que no los firmaron muchos y esas son las consecuencias, pero mi palabra vale más que un contrato . Ellos realmente van a cobrar. Estoy calculando que la próxima semana. Tienen acuerdos conmigo, personales, y esos valen más, la próxima semana debe estar resuelto el tema", dijo Kuri para Marca Claro.

Sobre la situación en la que se encuentra, el directivo jarocho reveló que es por obra de la Liga MX y la Femexfut, pues le adjudicaron deudas de los dueños anteriores del Veracruz.

Todo lo que le está pasando al Veracruz fue ocasionado por la misma Liga, la misma Federación Mexicana de Futbol; simplemente no tiene por qué haber adeudos de (Rafael) Herrerías, de Mohamed Morales, de otros dueños de equipos que estuvieron antes que yo y pues me los cargaron a mí. Me ocasionó un desequilibrio, entonces es un tema que se provocó por pagar deudas que no me correspondían", mencionó Fidel.