Fidel Kuri arremete contra el dueño de Santos Laguna; le llama "doble cara"

Ciudad de México.- La persecución del futbol mexicano sobre Fidel Kuri está encabezada por Alejandro Irarragorri, dueño de Santos Laguna. El dueño de los Tiburones acusó al presidente del conjunto lagunero de ser uno de los que los quieren fuera del futbol mexicano y lo calificó como un 'fariseo'.

De los que no me quieren, ahí está el que se quería llevar el equipo a Tampico . Descendió, se fue a tercera. Es una persona de Torreón”, dijo el dueño de los Tiburones, declaró el dueño.

Sí, que es como los fariseos, van a misa, te da una cara y después te dan otra, y se lo dije y se lo vuelvo a decir, es una persona que para mí, con todo respeto que me merece la Federación, no me sentaría a comer nunca jamás, y si lo tengo que ver en la junta de dueños, pues ahí se va a soplar a Fidel Kuri y me lo tendré que soplar a él, pero para mí es una persona que no me interesa hacer nada con el señor”, acusó Kuri.