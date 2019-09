Figura del futbol brasileño siente culpa de ser millonario y famoso

Turín, Italia.- Es recurrente escuchar historias de futbolistas que actualmente son famosos y cuentan con mucho dinero en sus cuentas bancarias, pero que durante su infancia carecieron de muchas cosas y vivían de manera humilde, tal es el caso del futbolista brasileño, Alex Sandro.

El oriundo de Catanduva, Sao Paulo, reveló algunos detalles de su infancia y vida personal para el canal de YouTube del periodista Raiam Santos.

Muchos niños que crecieron conmigo terminaron por el mal camino y hoy están en la cárcel o incluso muertos. Tienes que tener la cabeza en su lugar y saber seguir buenos ejemplos. Si te esfuerzas mucho, las oportunidades pueden venir, como me pasó a mí", relató el futbolista.

El lateral izquierdo juega actualmente en la Juventus de Turín y comparte vestuario con el astro portugués, Cristiano Ronaldo, además de formar parte de la Selección Brasileña de Futbol.

Muchas veces salgo con mi familia y gasto 300 o 400 euros (apróximadamente 500 dólares). Después, pienso a cuántos reales brasileños equivale eso y me siento culpable por haber gastado ese dinero en tan sólo una noche".

Me dicen a menudo que no piense en eso y disfrute de la vida, pero también me siento muy bien cuando ayudo a otras personas", confesó el brasileño.