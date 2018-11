Filtran audio del líder de la barra del River hablando de las agresiones al Boca

Buenos Aires, Argentina.- Lo que pareció ser un ataque inesperado al camión de Boca Jr., poco a poco parece que todo fue orquestado y planeado.

Previo a la final de la Libertadores en el Estadio Monumental, entre Boca y River, el escenario perfecto para el gran clásico argentino.

Pero una descontrolada ación, causó caos y pánico; gas lacrimógeno volaba y objetos fueron arrojados al camión que transportaba a los jugadores de Boca Juniors.

A esta conclusión se llegó luego de que salieron a la luz un audios que presuntamente grabó el líder de la barra de River Plate, Héctor Caverna Godo.

Te dije que les íbamos a cagar el partido me cagaron 7 millones de pesos hijo de pu... 500 entradas, te dije que íbamos a romper cu..., el partido no se juega maestro que vengan y arreglen conmigo te dije que te queda claro, te saco la preventiva así que le cag... el partido te dije que le iba a cagar el partido, les voy a reventar estos hijos de pu... me sacaron hasta las armas esto no pega más a nadie, no me rompieron el cu... así que les suspendo el partido, les mande a los nenes viste está bien y si siguen rompiendo las pelotas no se juega más”, se escucha en el audio.