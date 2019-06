Filtran audio entre acusadora y Neymar que lo pondría en predicamentos

Río de Janeiro.- Más y más detalles salen a la luz pública sobre la situación que Neymar vivió con una mujer de nombre Najila Trindade, quien acusó al futbolista de abusar de ella en un hotel de París, suceso que el 10 del PSG negó rotundamente.

Horas después de que el mundo supiera de la acusación, el futbolista publicó un video en Instagram donde contaba un poco de lo sucedido, y además, mostró las conversaciones con Trindade, esto con el fin de lavar su ‘culpa’.

Sin embargo, Trindade no se quedó atrás y en horas recientes, se filtró a la prensa un audio que Naijla le envió a Neymar para reclamarle por la filtración de las conversaciones, done además, le indicó “sea hombre y acepte su error”.

Neymar, sabes muy bien lo que pasó, el estado en que llegaste al hotel, yo fui porque quería estar contigo pero tú llegaste totalmente loco, muy loco, y yo no quise nada de lo que tú hiciste conmigo, y después actuaste aún peor. Sabes de tu error, debes ser hombre al menos una vez en la vida y asumir tu error y no quedarte en internet diciendo como 'quien me conoce sabe'… qué … nada!", es lo primero que se oye en el audio.