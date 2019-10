Fin de una era: CC Sabathia no estará en la rotación de Playoffs con los Yankees

Nueva York, Estados Unidos.- La temporada de pesadilla para CC Sabathia termina de la peor manera posible, pues el cuerpo médico y el entrenador Aaron Boone han decicido dejarlo fuera de la convocatoria de los Yankees de Nueva York para la postemporada.

Sabathia estaría presentando molestias en su brazo de lanzar, lo que le imposibilitaría dar el máximo en la postemporada para los Bombarderos del Bronx, y de ahí la decisión de dejarlo marginado:

Ustedes me conocen, es duro. Obviamente, estar aquí y no poder participar en los playoffs es difícil, pero no quería poner en peligro al equipo ni quería ser egoísta, salir, lastimarme, y poner al equipo en un mal lugar", declaró el lanzador.