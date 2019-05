Florentino Pérez confirma la oferta de la Superliga China por Sergio Ramos

Madrid, España.- La oferta del fútbol chino para llevarse a Sergio Ramos existe, así lo confirmó Florentino Pérez quien dejó claro que el Real Madrid no puede regalar a su capitán.

Se le ha dado una importancia... No nos hemos visto en su casa. Vino a verme a su oficina y me dijo que tenía una oferta muy importante de China, pero que no podían pagar tránsfer. Yo le dije que esto no podía ser", reveló Florentino en el El Transistor de Onda Cero.