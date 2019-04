Florentino Pérez no cree en Hugo Sánchez para dirigir al Real Madrid

Madrid, España.- Florentino Pérez, Presidente del Real Madrid, reveló a David Faitelson que Hugo Sánchez no fue considerado para llegar al banquillo del conjunto merengue debido a que no tendría la autoridad de manejar el vestidor, además de que no ha tenido continuidad como entrenador en los últimos años.

El conjunto español ha tenido tres entrenadores en la actual temporada, luego de la salida de Zinedine Zidane tras conseguir la Champions League número 13 en la historia de la institución. Julen Lopetegui tomó las riendas en un inicio, fue destituido y su lugar lo ocupó Santiago Solari, quien salió para que volviera el francés.