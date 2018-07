Francia, el campeón letal e imparable de Rusia 2018 

Moscú, Rusia.- El Mundial de Rusia 2018 llegó a su fin. Los dos mejores equipos del mundo Francia y Croacia, fueron los últimos en sobrevivir.

El partido comenzó al silbido del árbitro argentino Néstor Pitana. Los dos titanes entraron con la misma misión, coronarse campeón del Mundial, levantar la copa y hacer historia convirtiéndose en el mejor equipo del mundo.

Los primeros 15 minutos Croacia estuvo moviendo el balón arriba con un buen desempeño de Modric, en cambio, Francia estuvo explosiva por instantes. Un error del jugador croata de Mandzukic con un autogol convirtió el 1-0 a favor de Francia, esto ante un tiro libre de Griezmann, esto al minuto 18’.

Al minuto 18’, Croacia marcó un gol de Perisic, poniendo el marcador 1-1. Pero un penal a favor del equipo francés tirado por Griezmann puso a los galos 2-1, terminando así el medio tiempo.

Al inicio del segundo tiempo Croacia comenzó peligrosa. Francia metió gol al minuto 58’ haciendo el 3-1. Nueve minutos después, al 67’ los franceses meten el cuarto gol. Pero cuando parecía una Croacia derrotada, al 68’ los balcánicos siguieron peleando, marcando su segundo gol.

El partido continuó ante dos escuadras que no dejaron de pelear. Una Croacia con menos gas, pero que no se rendía nos dejó un buen sabor de boca, haciendo historia al haber clasificado a su primer mundial en la historia. Francia por su parte, no perdonó y se mantuvo estable durante los últimos minutos.

El árbitro pitó el final y Francia celebró con gran júbilo, los galos son los campeones del mundo por segunda vez.