"Fue una decisión sencilla, tomada hace tiempo": Cristiano Ronaldo

Turín, Italia.- Cristiano Ronaldo apareció este lunes en la sala Agnelli de la Juventus de Turín para dar su primera rueda de prensa como jugador del equipo italiano.

“Fue una decisión sencilla, tomada hace tiempo. Mis compañeros y amigos me decían que era un club en el que podía jugar. No fue complicada. Ha sido un paso importante en mi carrera porque es un gran club, un gran presidente, una gran afición”.

Cuando se le preguntó sobre su despedida del Real Madrid y su etapa de nueve años en el club blanco, Cristiano respondió que no espera que alguien llore su ausencia en Madrid.

“No creo que estén llorando. Mi historia en el Real Madrid ha sido brillante. Es una nueva etapa en mi vida y la otra ha terminado. Estoy muy feliz y desenado jugar. Motivado, concentrado y quiero demostrar a los italianos que soy un jugador top. Me voy a preparar bien. No tengo nada que demostrar a nadie. Me gustan los desafíos y no me gusta estar cómodo. He hecho historia en el Manchester y en el Real Madrid y lo quiero hacer aquí. La suerte se busca y seguro que las cosas saldrán bien”.